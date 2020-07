Immer mehr Startups setzen auf die Blockchain. Das junge Startup Smart Forest will die Technologie nun dazu nutzen, um Investments in Wald zu vereinfachen - und tokenisiert Bäume. Es klingt irgendwie skurril: Bäume auf der Blockchain ablegen. Doch genau das macht das junge Startup Smart Forest. Natürlich werden dabei nicht die physisch wachsenden Bäume auf der Blockchain gespeichert, wie auch. Vielmehr bekommt jeder real existierende Baum von Smart Forest ein fälschungssicheres Zertifikat - und wird damit in jedem Wachstumsstadium zu einer handelbaren Ware. Das Konzept ...

