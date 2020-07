Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist in der vergangenen Woche nach gutem Start doch noch eingeknickt. Gleich am Montag ging es über die Marke von 13.000 Punkten. Die Gewinne konnte der DAX zunächst ausbauen. Dann setzten wieder Unsicherheiten ein, die in einen deutlichen Einbruch am Freitag mündeten. Die Marktidee ist diesmal Gold.