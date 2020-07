Es ist momentan eine der wichtigsten Fragen: Kommt die zweite Welle oder kommt sie vielleicht doch nicht? Doch bevor wir uns damit befassen, sollten wir noch einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Man konnte nämlich dieses Jahr schon einmal sehr deutlich sehen, was für eine Panik das Coronavirus an den Aktienmärkten auslösen kann. Dabei war es wohl nicht einmal das Virus selbst, das für eine gehörige Verunsicherung an den Börsen sorgte. Vielmehr war es die völlig begründete Angst vor den Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...