FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2
AB/FROM ONWARDS 27.07.2020 08:02 CET
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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2
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