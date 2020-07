Eröffnung am 30. Juli 2020

BANDAI S.A.S. (Präsident CEO: Susumu Hirasawa; Hauptbüro: Tour W 102, Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Defense cedex, Frankreich) zur BANDAI NAMCO Group, Manga Story SARL (Präsident CEO: Patrick Carosella; Hauptbüro: 13 Boulevard Voltaire, 75011 Paris, Frankreich), und BANDAI SPIRITS CO., LTD. (Präsident CEO: Yusuke Fukuda; Hauptbüro: Minato-ku, Tokio) wird am 30. Juli 2020 im zentral gelegenen Pariser Bezirk Republique den BANDAI HOBBY STORE, Frankreichs erstes Hobbygeschäft rund um GUNPLA, eröffnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200727005201/de/

BANDAI HOBBY STORE interior image. It may differ in part from the actual site. (C)SOTSU·SUNRISE

Mit dem BANDAI HOBBY STORE soll das Kunststoffmodellgeschäft von BANDAI SPIRITS in Europa erweitert werden. Dafür soll die größte Auswahl von GUNPLA in Europa angeboten werden. Außer GUNPLA- und GUNDAM-Produkten von der BANDAI NAMCO Group sollen in dem Geschäft auch viele andere Kunststoffmodelle usw. von BANDAI SPIRITS angeboten werden.

Im zentral gelegenen Bezirk Republique, in dem das neue Geschäft eröffnet wird, sind zahlreiche Geschäfte ansässig, die Spiele, Animes und Comics verkaufen. Kunden aus ganz Frankreich kommen dafür hierher. Manga Story, das größte Geschäft in dieser Gegend, verkauft seit etwa vier Jahren BANDAI-Kunststoffmodelle zum Thema GUNPLA. Gespräche mit dem Präsidenten, Herrn Carosella, über die Möglichkeit der Eröffnung eines Spezialgeschäfts für Kunststoffmodelle, hat es schon seit einiger Zeit gegeben, und so wurde schließlich in der gleichen Gegend dieses neue Geschäft eröffnet.

In dem Geschäft sollen auf etwa 200 Quadratmetern in Erdgeschoss und Keller etwa 600 verschiedene Arten von Kunststoffmodellen angeboten werden, darunter neue ebenso wie herkömmliche Produkte. Die verschiedenen GUNPLA-Kategorien sind zur besseren Übersicht nach Farben geordnet, und in einem Werkstattbereich im hinteren Teil des Geschäfts können die Kunden versuchen, die Modelle zusammenzubauen. So kann jeder ob Kind oder Erwachsener, Anfänger oder Experte auf verschiedenste Weise Spaß an den Kunststoffmodellen haben: vom praktischen Ausprobieren bis zum Kauf.

Wir werden die Eröffnung dieses Geschäfts als Chance nutzen, die Möglichkeit der Eröffnung weiterer Geschäfte in der Zukunft zu prüfen.

Überblick zum Geschäft Name: BANDAI HOBBY STORE Ort: 5 Boulevard Voltaire, 75011 Paris, Frankreich Geschäftszeiten: Montag bis Samstag 10:00-19:30 Sonntags geschlossen Ladenfläche: Etwa 200 m2 Management: Manga Story Eintritt: Kostenlos

Was ist "GUNPLA"?

GUNPLA sind Kunststoffmodelle, die auf den GUNDAM-Serien basieren, die im Juli 1980 in Japan gestartet wurden und in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern. Bisher wurden über 700 Millionen Stück verkauft: 525,8 Millionen aus der Real-Serie und 174,4 Millionen aus der SD-Serie (Stand: Ende Mai 2020). Damit ist GUNPLA der größte Erfolg in der Geschichte der Kunststoffmodelle. In den letzten Jahren haben wir unseren internationalen Markt vergrößert.

URL zum Bilddownload: https://bit.ly/ (diese URL ist 30 Tage ab Erscheinungsdatum gültig)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen basieren auf dem Informationsstand vom 27. Juli 2020. Änderungen vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200727005201/de/

Contacts:

Für Presseanfragen:

BANDAI S.A.S. Makoto Nishiyama (mnishiyama@bandai.fr)