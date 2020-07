Laut ISG Provider Lens-Studie setzen deutsche Unternehmen auf hyperkonvergente Systeme und Hybrid Clouds

FRANKFURT/MAIN, July 27, 2020)), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.



Dem "ISG Provider Lens Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Report Germany 2020" zufolge steigt die Nachfrage nach Colocation-Services in Deutschland derzeit an, auch da viele Rechenzentren von Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, mit den erforderlichen Upgrades und der Netzwerkanbindung Schritt zu halten, die Unternehmen benötigen.

Das Wachstum des Colocation-Markts wird zudem von den hohen Kosten für die Einhaltung von regulatorischen Vorschriften und Upgrades in den firmeneigenen Rechenzentren getrieben, so die Studie weiter. Außerdem seien Colocation-Anbieter besser in der Lage, die notwendige Sicherheit und eine hohe Verfügbarkeit zu bieten sowie neue Netzwerkdienste auch kurzfristig einzurichten.

"Die Wachstumsrate in der deutschen Colocation-Branche ist gigantisch", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei Information Services Group DACH. "Es verstreicht kaum ein Monat, in dem kein neues Rechenzentrum angekündigt oder eröffnet wird."

Colocation-Provider unterstützen Unternehmen auch dabei, Energiekosten zu senken, zumal die Strompreise in Deutschland zu den höchsten in Europa gehören, so die Studie. Betreiber von Rechenzentren seien deshalb zunehmend mit dem Thema der Energieeffizienz beschäftigt.

Große Colocation-Anbieter stellen Unternehmen laut ISG-Studie zudem den notwendigen Platz für das Wachstum ihrer Rechenzentren zur Verfügung. Während Rechenzentren früher in der Regel zwischen 3.000 und 4.000 Quadratmetern umfassten, seien es heute oft 10.000 Quadratmeter und mehr.

Mit dem wachsenden Bedarf an Colocation-Dienstleistungen betreten der Studie zufolge derzeit häufig neue Anbieter den deutschen Markt, einige davon aus dem Ausland.

Zudem verzeichnet die Studie bei deutschen Unternehmen einen wachsenden Bedarf an hyperkonvergenten Systemen. Unternehmen bevorzugen dabei häufig hyperkonvergente Produktlinien "out of the box", während Speicher- und Datenmanagement-Provider sich mit Anbietern von Netzwerk-Virtualisierung und anderen Services zusammentun, um hyperkonvergente Systeme anbieten zu können. Darüber hinaus machen sich IT-Verantwortliche Gedanken darüber, wo sie ihre Anwendungen hosten und warten können.

Die Studie stellt zudem fest, dass Hybrid Cloud Services in Deutschland derzeit verstärkt nachgefragt werden, da die Unternehmen professionell betriebene Hybrid Clouds als eine Kombination schätzen, welche die besten Eigenschaften der Private und der Public Cloud miteinander verbindet. Provider von Hybrid Clouds seien in der Lage, maßgeschneiderte Kundenlösungen sowie Automatisierungsdienste anzubieten, welche Systeme skalieren und Doppelarbeit vermeiden.

Dienstleister im Cloud- und Rechenzentrums-Markt müssen üblicherweise gemanagte oder professionelle Infrastruktur- und Anwendungs-Services anbieten können, um wettbewerbsfähig zu sein, so die Studie. Viele Anbieter würden nun Automatisierungslösungen inklusive Robotic Process Automation (RPA) bereitstellen. Deren Ziel sei es, Anomalien früh zu entdecken, das Incident-Management sowie die Kundenerfahrungen zu verbessern.

Der "ISG Provider Lens Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Report Germany 2020" bewertet die Fähigkeiten von 114 Anbietern in sieben Marktsegmenten: "Managed Services für Großunternehmen", "Managed Services für mittelständische Unternehmen", "Managed Hosting für Großunternehmen", "Managed Hosting für mittelständische Unternehmen", "Colocation Services", "Data Center Security Products" und "Hyperconverged Systems".

Der Anbietervergleich führt IBM, plusserver und QSC in drei Marktsegmenten als "Leader" auf. Arvato Systems, Atos, Axians, CANCOM, Capgemini, Cisco, Claranet, DATAGROUP, Deutsche Telekom (TDG), Deutsche Telekom (TSI), DXC Technology und NTT werden in jeweils zwei Segmenten als "Leader" genannt. *um (Orange), Accenture, All for One Groups, Broadcom/Symantec, Check Point, Computacenter, CyrusOne, Dell EMC, Equinix, Fortinet, Fujitsu, HPE, Interxion, ITENOS, Juniper Networks, Maincubes, Nutanix, Palo Alto Networks, Rackspace Technology, Telehouse, TelemaxX, Trend Micro und VMware sind "Leader" in jeweils einem Marktsegment.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei Maincubes , T-Systems und Telemaxx verfügbar.

Die Studie "ISG Provider Lens Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Report Germany 2020" ist für "ISG Insights"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Websiteverfügbar.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Skandinavien, Brasilien und Australien/Neuseeland. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite .

Die ISG Provider Lens-Serie ergänzt die ISG Provider Lens Archetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente bewerten.

Ab diesem Jahr enthält jede ISG Provider Lens-Studie eine "Global Summary". Abonnenten der Studie erhalten so ein besseres Verständnis der Provider-Fähigkeiten über alle von der Studie abgedeckten geografischen Märkte hinweg. Alle ISG-Providers Lens-Studien enthalten nun zudem Informationen zum Unternehmenskontext. Dies unterstützt Führungskräfte dabei, schnell wichtige Erkenntnisse mit Blick auf ihre Rollen und Verantwortlichkeiten zu erhalten.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.