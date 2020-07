Am Montag zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder vorsichtig optimistisch.Der DAX startete 0,22 Prozent fester bei 12.865,75 Punkten in die neue Woche.Am Freitag war der deutsche Leitindex wegen zunehmender Spannungen zwischen den USA und China um zwei Prozent abgesackt und wieder unter die runde Marke von 13.000 Punkten gerutscht.Investoren grübelten wohl derzeit auch über die Chancen eines weiteren US-Konjunkturpakets, sagte Analyst Michael Hewson von CMC ...

