Die Aufzugssparte ist bereits für 17 Milliarden Euro verkauft. Doch damit ist der Umbau bei ThyssenKrupp noch lange nicht abgeschlossen. Am Freitag sorgten Berichte über einen möglichen Komplettverkauf der Stahlsparte für Aufsehen. Der Konzern will weniger Geld verbrennen - dafür stellt sich die Frage, für was ThyssenKrupp künftig überhaupt stehen will.

