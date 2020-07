Gute News für alle Raumfahrtfans. Auch Deutschland beteiligt sich aktiv am neuen Weltall-Wettlauf und rüstet auf. So rücken nun Pläne für einen eigenen Weltraum-Bahnhof in den Fokus. Bereits im Herbst will der Industrieverband BDI ein Konzept für einen Startplatz für Miniraketen vorlegen. Der Clou: Die Raketen sollen von einer schwimmenden Plattform in der Nordsee starten."Eine Offshore-Plattform als Startplatz ist technisch machbar", so Matthias Wachter vom BDI jetzt gegenüber dem Handelsblatt.

