Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete zum Wochenschluss deutliche Verluste, was unter anderem mit den positiven Einkaufsmanagerindices in Deutschland und Frankreich zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Zum Wochenstart stünden gleich mehrere Datenveröffentlichungen an, welche das Potenzial hätten, die Risikoaversion der Finanzmarktteilnehmer zu beeinflussen. So dürften die Veröffentlichungen des ifo Geschäftsklimas sowie des Geldmengenwachstums in der Eurozone den Future heute tendenziell unter Abgabedruck setzen. Haltemarken lägen bei 176,00 und bei 175,54. Widerstände seien im Bereich 176,95/98 und bei 177,35 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 175,77 und 176,68. (27.07.2020/alc/a/a) ...

