Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der IWF habe zwar seine Prognosen für das weltweite Wachstum im Jahr 2020 auf -5% gegenüber zuvor -3% nach unten korrigiert, dennoch hätten die europäischen Märkte ihren im April begonnenen Aufschwung fortgesetzt. Während die Lockerung der Corona-Maßnahmen in Europa eher gut verlaufen sei und sich die Nachfrage habe wiederbeleben können, hätten die Vereinigten Staaten mit dem Wiederaufflammen der Epidemie in den Staaten des Südens gekämpft. Die chinesische Wirtschaft habe sich zwar spürbar erholen können, doch würden die Zweifel am Appetit der chinesischen Verbraucher für die kommenden Monate anhalten. Die chinesischen Behörden hätten im Laufe des Monats den Beweis für die Reaktion auf eine eventuell aufkommende zweite Corona-Welle erbracht. ...

