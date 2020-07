Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie gewonnen, so zerronnen. In der vergangenen Woche hatte der DAX zunächst die Marke von 13.000 Punkten erobert. Am Freitag kam dann der bittere Rückschlag und der Rutsch unter 12.900 Punkte. Neue Impulsgeber gibt es in dieser Woche zur Genüge. Bei den Einzelwerten geht es heute um Gold, den Euro, den US-Dollar, Amazon, Intel, AMD und SAP. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.