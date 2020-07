DF Deutsche Forfait AG ernennt neue Chief Financial und Operating OfficerDGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalie DF Deutsche Forfait AG ernennt neue Chief Financial und Operating Officer27.07.2020 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DF Deutsche Forfait AG ernennt neue Chief Financial und Operating Officer* Dr. Nana Movassaghi zur neuen Chief Financial und Operating Officer ernannt* DF Deutsche Forfait AG erweitert die Geschäftsleitung um eine FührungsebeneGrünwald, 27. Juli 2020 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A2AA204) hat Dr. Nana Movassaghi zum 1. Juni 2020 zur neuen Chief Financial und Operating Officer ernannt. Frau Dr. Movassaghi verantwortet damit die Bereiche Finanzen, Investor Relations, Kapitalmarktrecht sowie das operative Geschäft.Zuvor war Frau Dr. Movassaghi bei der DF-Gruppe als Director Corporate Finance und anschließend als Chief Financial Officer tätig. Die Finanzexpertin bringt große Erfahrungen aus dem Investment Banking als Projektpartnerin einer Research-Agentur in Zürich sowie als Vice President bei einer renommierten Wertpapierhandelsbank mit.Mit der Ernennung von Frau Dr. Movassaghi als CFOO der DF Deutsche Forfait AG führt die DF-Gruppe wieder eine Führungsebene unterhalb des Vorstands ein.Über die DF-GruppeDie DF-Gruppe hat sich auf Außenhandelsfinanzierungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzdienstleister spezialisiert. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf Emerging Markets. Innerhalb dieses Marktsegments liegt der Schwerpunkt auf der Finanzierung des Außenhandels mit Ländern des Mittleren und Nahen Ostens mit dem Fokus auf den Segmenten Nahrungsmittel und Pharmazeutika.Kontakt: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.deInvestor Relations / Presse: Stefanie Eberding T +49 221 9737661 E investor.relations@dfag.de27.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1102035Ende der Mitteilung DGAP News-Service1102035 27.07.2020