MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP angesichts eines möglichen Börsenganges der Tochter Qualtrics auf "Add" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Dieser dürfte zunächst keine Auswirkungen auf die Finanzziele des Software-Konzerns haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die endgültigen Quartalszahlen merkte der Experte an, dass die gute Entwicklung im Geschäft mit Software-Lizenzen einerseits einem höheren Anteil von Großaufträgen geschuldet sei und andererseits einer Erholung in der Region Asien-Pazifik./bek



