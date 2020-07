Stuttgart (ots) - "Marktcheck checkt ... Nivea" am Dienstag, 28. Juli 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und bei YoutubeNivea ist die umsatzstärkste Hautpflegemarke weltweit. Laut Hersteller Beiersdorf kennen sie 93 Prozent der Weltbevölkerung. Was macht Nivea so besonders? Halten die Kosmetikartikel ihre Qualitätsversprechen? Auch die Nachhaltigkeit der Produkte wird geprüft in der Wirtschafts- und Verbrauchersendung "Marktcheck checkt ... Nivea" am Dienstag, 28. Juli 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARDMediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), online bei SWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal (http://www.youtube.com/marktcheck).Sonnencremes, Deosund "Anti-Pollution"-Cremes"Marktcheck" checkt die Wirksamkeit von Deos und Sonnencremes und erklärt, was in den klassischen blauen Nivea-Dosen steckt. Viele Produkte enthalten tatsächlich bedenkliche Inhaltsstoffe, die sich negativ auf Gesundheit und Natur auswirken können. "Anti-Pollution"-Cremes liegen vor allem bei jungen Kund*innen im Trend. Die Cremes sollen die Haut vor Luftverschmutzung in der Stadt schützen. Ein Langzeittest mit einer Stuttgarter WG liefert erstaunliche Ergebnisse. Außerdem findet das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin heraus, wie nachhaltig Nivea produziert. Kann man die Produkte guten Gewissens kaufen?"Marktcheck checkt ..."Nivea, Weber Grill, Decathlon, Rothaus, Olymp und Seeberger - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.ARD Mediathek: Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck) oder www.SWR.de/marktcheck (http://www.SWR.de/marktcheck)Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck (http://www.youtube.com/marktcheck)Fotos bei www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-niveaNewsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4662478