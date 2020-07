Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzagentur in Belgien gibt diese Woche den Auftakt am Primärmarkt, so die Analysten der Helaba.Zur Versteigerung stünden zwei Anleihen im mittleren Laufzeitsegment an. Bei der Versteigerung der 9-jährigen Anleihe könnten die Investoren mit einer Rendite um -0,24% rechnen. Die Abwärtstrendlinie von Mitte März sei intakt und stelle bei -0,20% einen ersten Widerstand dar. Die Renditedifferenz auf Sicht von neun Jahren zu vergleichbaren Bundesanleihen liege aktuell bei 27 Basispunkten. Damit stehe die Abwärtstrendlinie von Juni im Test. (27.07.2020/alc/a/a) ...

