SAP hat knapp drei Wochen nach vorläufigen und überraschend starken Zweitquartalszahlen seinen Optimismus für die weitere Entwicklung unterstrichen. Nach einer deutlichen Verbesserung des Cashflows im zweiten Quartal wurde die vor drei Monaten gesenkte Erwartung für den Free Cashflow im Gesamtjahr wieder angehoben. Überdeckt wurden die finalen Zahlen indes von der Ankündigung, den 2018 für 8 Milliarden Dollar übernommenen US-Softwareanbieter Qualtrics an einer US-Börse zu listen. SAP will zwar Mehrheitseigner bleiben, größter Einzelaktionär soll aber Qualtrics-Gründer und -Chef Ryan Smith werden. Eine finale Entscheidung, die Konditionen und der Zeitplan für das IPO des auf Kunden- und Erfahrungsmanagements konzentrierten SAP-Bereichs stünden aber noch aus. Der bislang noch nicht genannte Nettogewinn im zweiten Quartal erhöhte sich um 6 Prozent auf 1,395 Milliarden Euro. Je Aktie stieg er um 7 Prozent auf 1,17 Euro und damit prozentual etwas stärker, da SAP zu Jahresbeginn für rund 1,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückgekauft hatte. Analysten hatten vor den Vorab-Zahlen 1,317 Milliarden bzw. 1,10 Euro geschätzt. Beim Cashflow hat SAP die im April gesenkten Erwartungen für 2020 teilweise wieder angehoben. Der freie Cashflow soll jetzt rund 4 (3,5) Milliarden Euro erreichen, zu Jahresbeginn war SAP von 4,5 Milliarden ausgegangen. Den operativen Cashflow sieht der Konzern weiterhin bei 5 Milliarden Euro, die erste Prognose hatte auf 6 Milliarden gelautet.

BERICHTET VORAB PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj BERICHTET* 2Q20 ggVj 2Q19 Operative Marge 29,1 -- 29,1 27,5 -- 27,3 Umsatzerlüse 6.744 +1% 6.740 6.538 -2% 6.656 Cloud- und Softwareerlöse 5.709 +3% 5.710 5.499 -0% 5.520 Softwarelizenzen 773 -18% 770 569 -40% 948 Softwaresupport 2.892 +1% -- 2.916 +2% 2.854 Clouderlöse 2.044 +19% 2.040 2.056 +20% 1.717 Operatives Ergebnis 1.964 +8% 1.960 1.792 -1% 1.816 Ergebnis nach Steuern 1.395 +6% -- 1.317 -0% 1.317 Ergebnis je Aktie 1,17 +7% -- 1,10 +1% 1,09

-* Das Unternehmen hatte vorab am 8.7 Zahlen berichtet.

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Linde plc, Online-HV

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H

-DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 89,0 zuvor: 86,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,0 zuvor: 81,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 93,2 zuvor: 91,4 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +9,1% gg Vj zuvor: +8,9% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +8,7% gg Vj zuvor: +8,2% gg Vj - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +5,4% gg Vm zuvor: revidiert +15,7% gg Vm; vorläufig +15,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 im Gesamtvolumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.857,50 0,28 S&P-500-Indikation 3.228,50 0,49 Nasdaq-100-Indikation 10.540,50 0,72 Nikkei-225 22.711,06 -0,18 Schanghai-Composite 3.199,67 0,09 +/- Ticks Bund -Future 176,10% -9 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.838,06 -2,02 DAX-Future 12.821,50 -1,19 XDAX 12.832,13 -1,19 MDAX 26.650,24 -2,42 TecDAX 3.048,92 -3,35 EuroStoxx50 3.310,89 -1,80 Stoxx50 3.009,91 -1,77 Dow-Jones 26.469,89 -0,68 S&P-500-Index 3.215,63 -0,62 Nasdaq-Comp. 10.363,18 -0,94 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,19% -57

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Schwäche zum Wochenschluss dürft die Börsen leicht im Plus eröffnen. Leicht positiv wird gewertet, dass die jüngsten Daten zur Corona-Pandemie aus den USA eine leichte Besserung der Situation in den vom Virus schwer getroffenen Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas andeuten. Auf der anderen Seite wächst die Sorge in Europa vor einer zweiten Infektionswelle, wenn Urlauber zurückkehren. Die Vorgaben aus Asien sind nicht einheitlich. Positiv ist zu werten, dass die Gewinne in der chinesischen Industrie im Juni mit dem höchsten Tempo seit mehr als einem Jahr gestiegen sind. Gold markiert ein neues Allzeithoch bei 1.944 Dollar je Feinunze.

Rückblick: Sehr schwach - Die Eskalation des US-chinesischen Konflikts hat die Börsen zum Wochenausklang belastet. Anleger wechselten aus zyklischen in defensive Sektoren. Das bekamen besonders die hochbewerteten Technologietitel zu spüren, deren Subindex um 3,8 Prozent absackte. Hier belastete auch der Kurseinbruch der Intel-Aktie in den USA. Infineon rutschten um rund 4 Prozent ab, ASMI um 4,7 und ASML um 4,9 Prozent. Als negative Überraschung bezeichnete ein Marktteilnehmer den Zwischenbericht von Thales, deren Aktie um 6,3 Prozent fiel. Equinor verbesserten sich um 4,6 Prozent, nachdem der Ölkonzern wider Erwarten ein positives bereinigtes Betriebsergebnis vermeldet hatte. Mit einem Minus von 0,3 Prozent hielten sich Ölwerte noch am besten. Die Stimmung in der Branche hat sich zuletzt mit anziehenden Ölpreisen erholt. Positiv für Centrica (+16,8 Prozent) wurde der Verkaufspreis für Direct Energy gewertet. Gut kam die Ertragsentwicklung von Signify an, die Aktie stieg um 5,7 Prozent. Vodafone verloren 5,2 Prozent. Der Umsatz sei durch geringere Roaming-Erträge belastet worden, so Analysten. Zudem hätten Unternehmen aufgrund der Coronapandemie Projekte verschoben.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Infineon und SAP verloren jeweils rund 4 Prozent, defensive Immobilienwerte hielten sich dagegen vergleichsweise gut. Atoss Software konnten sich dem Sektortrend nicht entziehen und schlossen 7,2 Prozent tiefer. Die Zahlen lasen sich aber sehr gut. Kurz vor der Schlussglocke hob Süss Microtec nach guten Geschäftszahlen den Ausblick an, die Aktie schloss nach einem volatilen Handel 6,6 Prozent im Minus. Von guten Zahlen profitieren konnte allenfalls Brenntag, die Aktie stieg nach dem Quartalsbericht um 2 Prozent. Shop Apotheke verloren trotz einer erneut erhöhten Prognose 6,5 Prozent. Allein seit dem 9. Juni hatte sich der Kurs zeitweise nahezu verdoppelt. Damit waren gute Nachrichten bereits eingepreist, wie es hieß. Auch Eckert & Ziegler (minus 3,8 Prozent) profitierte nicht mehr davon, dass das Unternehmen den Ausblick angehoben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard verteuerten sich um 30 Prozent. Im Insolvenzverfahren wurde von Fortschritten berichtet. Süss Microtec zeigten sich dagegen nach Zahlenausweis wenig bewegt.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und China und der innenpolitische Streit um die Verlängerung von Coronahilfen haben die US-Börsen belastet. Unter den Einzelwerten brachen Intel um 16 Prozent ein, nachdem der Chiphersteller Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Das Unternehmen hatte zwar im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, verschreckte Anleger aber mit der Nachricht, dass sich die Entwicklung superschneller Halbleiter verzögern werde. Aus den Zahlen von American Express ging hervor, dass sich der Kreditkartenkonzern im zweiten Quartal ergebnisseitig besser als befürchtet geschlagen hatte. Allerdings bleiben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie sank um 1,4 Prozent. Positiv wurden hingegen die Geschäftszahlen von Verizon Communications aufgenommen. Die Aktie verteuerte sich um 1,8 Prozent.

Am Anleihemarkt bewegte sich dagegen nach dem jüngsten Anstieg kaum etwas. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 0,58 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1703 +0,50% 1,1610 1,1588 +4,4% EUR/JPY 123,60 +0,09% 123,55 124,00 +1,4% EUR/CHF 1,0740 +0,08% 1,0731 1,0729 -1,1% EUR/GBP 0,9118 +0,17% 0,9110 0,9094 +7,7% USD/JPY 105,60 -0,43% 106,41 107,01 -2,9% GBP/USD 1,2836 +0,34% 1,2744 1,2740 -3,1% USD/CNH (Offshore) 7,0048 -0,16% 7,0209 7,0062 +0,6% Bitcoin BTC/USD 10.229,76 +3,51% 9.522,26 9.488,76 +41,9%

