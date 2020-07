Als Mittelsmann im Internet liefert Cloudflare nicht nur schnelle Datenübertragung, sondern auch rasantes Wachstum und eine rapide Kursentwicklung.Nach dem Börsengang von Cloudflare im September dauerte es sechs Monate, bis die Tech-Aktie an der New York Stock Exchange durchstartete. Doch dann im März - mitten im Corona-Crash - kam die Wende. Vom Tief legte Cloudflare satte 140 Prozent zu. Zum einen hat dies mit der Art und Weise zu tun, wie die Corona-Pandemie das Arbeiten in vielen Unternehmen ...

