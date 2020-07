Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Lauf (pta011/27.07.2020/09:56) - Auch die Jost AG war im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres von den Beschränkungen der Corona Pandemie betroffen. So sanken die Erlöse zum Stichtag 30.06.2020 in Summe um rund 48% auf Eur 434.000, -. Besonders betroffen war dabei das doch kontaktintensive Kanzleivermittlungsgeschäft, wohingegen das Geschäftsfeld Personalvermittlung sogar zulegen konnte. Mit Beginn des zweiten Halbjahres normalisiert sich die Geschäftslage zunehmend. Zwar geht das Unternehmen nicht mehr davon aus, die gesteckten Ziele für das Gesamtjahr in vollem Umfang erreichen zu können. Es wächst aber die Überzeugung, das Geschäftsjahr ohne Verlust abschließen zu können und die unverändert gut gefüllte Auftragspipeline erfolgreich abarbeiten zu können. Aufgrund des überzeugenden Geschäftsmodells, eines stringenten Kostenmanagements bis hin zu einem teilweisen Gehaltsverzicht der Vorstände aber auch wegen der höchst soliden und solventen Bilanzstrukturen kann das Unternehmen diese Krise auch ohne jegliche Inanspruchnahme staatlicher Hilfen meistern. Das Unternehmen plant für das Geschäftsjahr 2019 noch eine Präsenz Hauptversammlung abzuhalten. Lauf, im Juli 2020 Jost AG Der Vorstand Die Jost AG Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Das Unternehmen begleitet Steuerberatungskanzleien und mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich bei der Regelung ihrer Nachfolge und unterstützt den Generationenwechsel. Des Weiteren vermittelt die Jost AG die passenden Fach- und Führungskräfte im Steuerfach. Seit 1999 ist die Jost AG börsennotiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via mail an info@jost-ag.com. (Ende) Aussender: Jost AG Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Jost Tel.: +49 9123 179-120 E-Mail: k.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1595836560740 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2020 03:56 ET (07:56 GMT)





