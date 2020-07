Die INTERSHOP Communications AG bringt eine neue Optionsanleihe 2020/25 im Volumen von 3,108 Mio. EUR an den Start. Die Optionsanleihe beinhaltet eine Kombination aus einer Anleihe und Optionsscheine zum Bezug von Aktien der Gesellschaft. Sie geht vollständig an Investoren der Shareholder Value Beteiligungen AG und der AXXION S.A. für Rechnung zweier Fondsmandate. Der Vorstand des E-Commerce-Spezialisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...