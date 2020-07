Dominic Testrut leitet seit 01.07.2020 den Geschäftsbereich Insurance von Sopra Steria. Darüber hinaus hat ihn der Vorstand in die Geschäftsleitung berufen. Künftig wird er die Kernkompetenzen Managementberatung, Softwarelösungen und Platform as a Service enger verknüpfen. Mit diesem Schritt will Sopra ...

Den vollständigen Artikel lesen ...