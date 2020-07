Von Pietro Lombardi

BASEL (Dow Jones)--Die Novartis-Tochter Sandoz und die österreichische Regierung wollen mit Investitionen in Höhe von 150 Millionen Euro die Antibiotika-Produktion in Europa stärken. Wie die Novartis AG mitteilte, soll so die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Sandoz-Standortes Kundl unterstützt werden.

Die Vereinbarung umfasst die Entwicklung von Technologien und Maßnahmen, um die großvolumige Herstellung aktiver Bestandteile von Penicillin-Produkten sicherzustellen. Der Standort Kundl sei das Drehkreuz und das Zentrum der letzten verbliebenen integrierten Produktionskette für Antibiotika in der westlichen Welt, sagte Sandoz-Chef Richard Saynor. "Diese gemeinsame Investition wird dazu beitragen, dass das so bleibt."

