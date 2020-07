Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt Bürokomplex in Neuss für Spezial-AIFDGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt Bürokomplex in Neuss für Spezial-AIF27.07.2020 / 10:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt Bürokomplex in Neuss für Spezial-AIF* Über einen Spezial AIF wird das Eigenkapital von institutionellen Investoren erbracht* Mietvertrag mit WISAG über 15 Jahre* Hochwertiges Core-Office-Objekt mit nachhaltigem Cash-Flow-ProfilFrankfurt, 27. Juli 2020. Hannover Leasing, eine Tochtergesellschaft der Corestate Capital Holding S.A. (Corestate), hat mit der ehemaligen Europazentrale von Toshiba in Neuss ein attraktives Core-Office-Investment für einen geschlossenen Spezial-AIF erworben, an dem sich einige wenige institutionelle Investoren beteiligen sollen. Langfristige Mieterin mit 15 Jahren ist die WISAG Industrie Service Holding GmbH. Das dazugehörige Asset Management liegt in Händen der Hannover Leasing.Nils Hübener, CIO Corestate: "Wir konnten auf Basis unseres hervorragenden regionalen Marktzugangs für unsere Kunden eine maßgeschneiderte Investment-Lösung strukturieren. Auf Grundlage eines langfristigen Cash-Flow-Profils liegen unsere Zielrenditen zwischen 4,5 und 5 Prozent - und das in einem prosperierenden Mixed-Use-Quartier im Top7-Wirtschaftsraum Düsseldorf."Der großzügige Bürokomplex (Baujahr 1990) mit 9.700 m² Mietfläche wurde seit 2019 saniert und umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen unterzogen. Standort ist das Neusser Gewerbegebiet Hammfeld, ein Mischquartier aus Gewerbe- und Wohngebäuden. Es befindet sich nur wenige Kilometer vom Düsseldorfer Stadtzentrum entfernt und in direkter Nähe zu einem der größten Shopping-Center der Region, dem Rheinpark-Center. Die vollständige Übergabe aller Mietflächen an WISAG wird voraussichtlich im Laufe des 3. Quartals 2020 erfolgen.Presse-Kontakt Jorge Person T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369 jorge.person@corestate-capital.comIR-Kontakt Mario Groß T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025 ir@corestate-capital.comÜber CORESTATE Capital Holding S.A.CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich und Amsterdam. CORESTATE beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite www.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.27.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg Telefon: +49 69 3535630-107 Fax: +49 69 3535630-29 E-Mail: IR@corestate-capital.com Internet: www.corestate-capital.com ISIN: LU1296758029 WKN: A141J3 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1102241Ende der Mitteilung DGAP News-Service1102241 27.07.2020