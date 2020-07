Hannover (www.anleihencheck.de) - Das deutlich verbesserte Konsumklima in Deutschland hatte kaum Einfluss auf die Kurse deutscher Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 176,93 auf 176,09 Punkte gesunken. Trotz der Verunsicherung an den Finanzmärkten hätten sich US-Staatsanleihen kaum bewegt. Lediglich Papiere mit langen Laufzeiten hätten geringfügig nachgegeben. Richtungsweisende zehnjährige Papiere seien um 3/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte gefallen. (27.07.2020/alc/a/a) ...

