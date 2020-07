MPC Capital realisiert Verkauf eines Solarpark-Portfolios in SpanienDGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges MPC Capital realisiert Verkauf eines Solarpark-Portfolios in Spanien27.07.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PressemitteilungMPC Capital realisiert Verkauf eines Solarpark-Portfolios in SpanienHamburg, 27. Juli 2020 -- Die MPC Capital AG hat den Verkauf eines Solarpark-Portfolios in Spanien an einen institutionellen Investor unterzeichnet. Die vier Solarparks, die sich auf Mallorca und in Andalusien befinden, haben eine Gesamtspitzenleistung von 9,62 MWp und eine durchschnittliche Energieproduktion von rund 14.000 MWh pro Jahr. Die vier Anlagen verfügen über eine Gesamtfläche von mehr als 200.000 Quadratmetern und sind seit 2007/2008 in Betrieb.Martin Vogt, Managing Director Renewable Energies der MPC Capital AG: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Verkaufs dieses Portfolios von in Betrieb befindlichen Solarparks in Spanien. Die Investoren des von MPC Capital gemanagten Fonds werden insbesondere vor dem historischen Hintergrund der regulatorischen Veränderungen in Spanien von diesem attraktiven Exit profitieren. Dass das Team trotz des herausfordernden Umfelds aufgrund der COVID-19-Pandemie diese Transaktion erfolgreich durchgeführt hat, zeigt einerseits, wie hoch die Nachfrage institutioneller Anleger für erneuerbare Energien nach wie vor ist, und andererseits dokumentiert es die Transaktionskraft von MPC Capital im Bereich der erneuerbaren Energien."Eigentümer der Solarparks ist ein Solarfonds, der 2008 von MPC Capital aufgelegt wurde. Die Gesamtrendite einschließlich historischer Ausschüttungen für die Investoren beträgt etwa 190 Prozent bei einer Eigenkapital-IRR von 7% pro Jahr.Die Transaktion unterliegt den üblichen Closing-Vorbehalten.Über die MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter.Kontakt MPC Capital AG Stefan Zenker, Gabi Gottschalk Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4200 E-Mail: presse@mpc-capital.com27.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1102197Ende der Mitteilung DGAP News-Service1102197 27.07.2020