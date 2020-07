Es scheint, als habe die Wasserstoff-Rally nur eine kurze Pause in den vergangenen zwei Wochen eingelegt. Denn Nel Asa legt zum Wochenstart wieder den Turbo ein und klettert um über sieben Prozent. Wir haben die Aktie am Freitag in unserem Turbo-Dienst empfohlen und einen Branchen-Index auf Wasserstoff ins Depot aufgenommen. Wasserstoff ist eine der spannendsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...