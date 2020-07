Das Rennen um einen potenziellen Corona-Impfstoff hat in den letzten Wochen mächtig Fahrt aufgenommen. In einem fortgeschrittenem Forschungsstadium befinden sich unter anderem die beiden mRNA-Spezialisten Moderna und BioNTech. Beim deutschen Vertreter könnte in den kommenden Tagen die nächste Entwicklungsphase beginnen.Wie BioNTech vergangene Woche im Rahmen einer Pressemitteilung zu einer Liefervereinbarung kommunizierte, befindet sich das Unternehmen auf Kurs, eine klinische Phase-2b/3-Sicherheits- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...