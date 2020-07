SAP überrascht mit kräftigem Gewinnanstieg und Börsengang von US-Tochter Qualtrics

Die Aktie von SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) kann am Montagvormittag ihre Mitte März gestartete Aufholbewegung fortsetzen. Zwischenzeitlich geht es für die Notierungen um mehr als drei Prozent nach oben.

Anleger reagierten positiv auf die jüngsten Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die am Montag veröffentlich worden sind. Nachdem sich laut SAP die Corona-Pandemie im März weltweit deutlich auf die Wirtschaft ausgewirkt hatte, zog die Geschäftstätigkeit im Laufe des zweiten Quartals allmählich wieder an. SAP zufolge lagen die Software-Erlöse zwar immer noch unter dem normalen Niveau, erholten sich jedoch stärker als erwartet.

Erwartungen übertroffen

SAP verzeichnete im zweiten Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 6,7 Mrd. Euro, was ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete. Damit wurden die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, die im Schnitt nur von einem Umsatz in Höhe von 5,9 Mrd. Euro ausgingen.

