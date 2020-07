Das Berliner Luftfracht-Startup Cargo One erhält in einer neuen Finanzierungsrunde 16 Millionen Euro. Mit dem Geld soll die Expansion nach Nordamerika und Asien finanziert werden. Im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde hat das Berliner Startup Cargo One 16 Millionen Euro erhalten. Die Runde wird von Index Ventures angeführt. Die digitale Luftfracht-Buchungsplattform plant, noch in diesem Jahr 70 neue Stellen zu schaffen. Das entspricht einer Verdreifachung der Mitarbeiterzahl. Außerdem will das Startup weitere Partner-Airlines gewinnen und nach Nordamerika und Asien ...

