Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Polen stieg im Juni von 40,6 Punkten auf 47,2 Punkte und deutet damit auf eine Erholung der Produktion sowie der Auftragslage hin, so die Analysten von Postbank Research.Die größte Gefahr für Polens Konjunktur sei eine zweite Infektionswelle im laufenden zweiten Halbjahr. Daher habe sich die Polnische Zentralbank zuletzt auch zurückhaltend über die jüngst zu beobachtende positive Erholung der Wirtschaft geäußert und zeige sich in ihrer revidierten Prognose 2020 entsprechend vorsichtig. ...

