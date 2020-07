HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAP anlässlich der Börsengang-Pläne für das dazugekaufte Unternehmen Qualtrics auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Pläne legten wohl nahe, dass das Umsatzwachstum von Qualtrics unter SAP belastet worden sei, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch erscheine nun der jüngste Weggang von SAP-Co-Chefin Jennifer Morgan, die mehr Unabhängigkeit der akquirierten Cloud-Geschäfte befürwortet habe, in einem neuen Licht. Die jüngsten Meldungen von Europas größtem Softwarekonzern könnten Fragen aufwerfen bezüglich der Fortschritte bei der Integration der Tochtergesellschaften. Dennoch sieht Wolf die Perspektiven für SAP weiterhin als günstig an./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0007164600

