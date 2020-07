Märkte um 12: Gute Nachrichten aus der Wirtschaft - SAP überrascht mit Qualtrics-Börsengang

Nach dem kräftigen Verlust vom Freitag kann der DAX am Montagmittag zeitweise um 0,4 Prozent zulegen und notiert damit im Bereich der 12.900er-Marke. Die Chancen stehen gut, dass der DAX schon in Kürze das Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten ansteuern wird, denn die Stimmung deutscher Unternehmen hat sich im Juli den dritten Monat in Folge aufgehellt, wie die jüngsten Daten zum ifo-Geschäftsklima-Index zeigen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 12.891 MDAX -0,1% 26.623 TecDAX +0,4% 3.059 SDAX -0,3% 12.094 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.307

Am Montagmittag gab es im DAX 18 Gewinner und zwölf Verlierer. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für die Aktien geht es zeitweise um über 21 Prozent nach oben. Gute Nachrichten gibt es dort jedoch keine, es sind rein durch Spekulation getriebene Kursturbulenzen.

