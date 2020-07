Wenn die Börse bebt, schlägt die Stunde des No Brainer Clubs: Das erste Halbjahr 2020 war für NBC-Mitglieder von einzigartigen Erfolgen gekrönt. Allein NBC-Chefanalyst "Hai" realisierte Profite aus Aktien-Transaktionen in Höhe von über 2 Millionen Euro. Der No Brainer Club navigierte seine Anhänger sicher durch die Krise und legte mit konkreten Handelsempfehlungen die Basis für hohe Kursgewinne in den NBC-Depots. Wir sprachen angesichts der außergewöhnlichen Erfolge mit Chefanalyst Hai über ihn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...