TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei ist nach einem positiven Corona-Test ins Krankenhaus gebracht worden. Es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut, berichtete die Nachrichtenagentur Ilna am Montag weiter.



Auch am Montag registrierte das Gesundheitsministerium einen Anstieg der Fallzahlen im Iran. Binnen 24 Stunden habe es 212 neue Corona-Todesfälle gegeben. Die Zahl der Toten liegt aktuell bei fast 16 000, die der bisher nachgewiesenen Infektionen bei rund 300 0000, so das Gesundheitsministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna./str/fmb/DP/mis

