Die wichtigsten Börsen Europas sind am Montag nach einem deutlichen Rückschlag vor dem Wochenende kaum vom Fleck gekommen. Sie pendelten überwiegend zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten.Der Euro-Stoxx-50 stieg um marginale 0,02 Prozent auf 3.311,46 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.30 Uhr mit 12.865,46 Punkten und einem Plus von 0,21 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London verlor ...

