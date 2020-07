European Metals Holdings Limited (ASX und AIM: EMH, FWB- WKN: A14XRL), Partner und Entwickler von Cinovec, dem größten Hartgestein-Lithium-Projekt in Europa, freut sich ein Update Video für Investoren bereitzustellen.Im folgendem Link finden Sie das kürzlich veröffentlichte Video mit Keith Coughlan, dem Executive Chairman von European Metals Holdings LimitedYoutube Link: https://www.youtube.com/watch?v=_HxTTpVMtQI&feature=youtu.beLithium/Zinn-Projekt CinovecCinovec ist die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, die viertgrößte nicht solehaltige Lagerstätte der Welt und eine Zinnressource von globaler Bedeutung.Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet s.r.o. befindet sich zu 49 Prozent im Besitz von European Metals und zu 51 Prozent im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft SDAS).Mehr dazu auf der deutschsprachigen Website: European Metals Holdings Limited Website (https://www.europeanmet.com/europaische-investoren/)Anfragen:European Metals Holdings LimitedKeith Coughlan, Executive ChairmanTel: +61 (0) 419 996 333Email: keith@europeanmet.comEuropean Metals Holdings LimitedARBN 154 618 989Suite 12, Level 111 Ventnor AvenueWest Perth WA 6005PO Box 52West Perth WA 6872Telefon + 61 8 6245 2050Fax + 61 6245 2055Webseite: www.europeanmet.comDGWA GmbHKaiserhofstraße 1360313 - Frankfurt am MainE-Mail: info@dgwa.orgSOCIAL MEDIAFür aktuelle Unternehmensneuigkeiten folgen Sie uns auch auf:Twitter: @DGWA_GmbHLinkedIn: DGWA GmbHYouTube: DGWA NewschannelNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU000000EMH5