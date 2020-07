Die Ölpreise an den internationalen Börsen sind kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet. Rohöl (Brent) kostet weiterhin knapp 44 Dollar je Barrel und zeigt nur minimale Bewegungen. Die Preise am heimischen Heizölmarkt geben geringfügig nach. Die Nachfrage bleibt trotz hervorragender Einkaufskonditionen schwach. Der Markt befindet sich im Sommerloch und die festgefahrene Preisentwicklung ...

