Der Schweizer Pharmakonzern Novartis belässt die Penicillinproduktion in Österreich. Das Werk in Kundl (Bezirk Kufstein) der Novartis-Generikasparte Sandoz soll in den nächsten fünf Jahren um mehr als 150 Mio. Euro modernisiert werden. Damit Novartis nicht die Produktion nach Asien verlagert, will die öffentliche Hand dem Unternehmen mit Förderungen in Höhe von 50 Mio. Euro unter die Arme greifen.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...