Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Canada anlässlich der jüngsten Notenbanksitzung keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vorgenommen und die Overnight Rate entsprechend bei 0,25% belassen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Negativzinsen scheine man in Ottawa aber doch ziemlich kritisch zu sehen. Offenbar existiere mit Blick auf die Overnight Rate für die Bank of Canada eine Art untere Schranke im Bereich von 0,25%. Die Notenbank habe allerdings auch verkündet, erst dann konkreter über Leitzinsanhebungen nachdenken zu wollen, wenn das Inflationsziel von 2% auch wieder nachhaltig erreicht worden sei und die Arbeitslosenzahlen zudem auf das Vorkrisenniveau gefallen seien. Insofern sei in den kommenden zwei Jahren nicht mit höheren Leitzinsen zu rechnen, was natürlich auch Implikationen für die Kapitalmarktrenditen im CAD-Währungsraum habe. ...

