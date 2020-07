In der vergangenen Woche wiesen die internationalen Aktienmärkte eine deutlich nachgebende Tendenz auf. Der MSCI World (Euro)-Index korrigierte um - 1,8 %.Besonders belastend wirkten verstärkte Befürchtungen vor dem globalen Ausbruch einer 2. verstärkten Welle der Corona-Pandemie, obwohl sich zuletzt Berichte erhärteten, nach denen die abschießende marktreife Entwicklung erster Impfstoffe gegen das Corona COVID 19-Virus nun immer näher rücke (aktuell einer der relevantesten Kandidaten hierfür: US-amerikanische MODERNA INC., in diesem Projekt zugleich die schweizerische LONZA ein Kooperationspartner).Hingegen ging die insgesamt bisher weit positiver als erwartet verlaufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen in den USA, wie aber selbst auch in Europa, in den letzten 2 Wochen doch relativ stark an den Aktienmärkten vorbei, was unseres Erachtens fast nur mit der bereits relativ anspruchsvollen Aktienbewertung des gesamten MSCI World-Index erklärt werden kann (KGV 2021e von rd. 20; dabei jedoch Wachstums- und Technologiewerte insgesamt in Relation zu ihren Gewinnperspektiven günstiger bewertet, als hoch konjunkturzyklische Industrie- und Finanztitel).

