Zum Start in die neue Börsenwoche bewegt sich der DAX kaum vom Fleck: Bis zum Mittag klettert der deutsche Leitindex um rund 0,3% auf 12.880 Punkte - trotz des positiv ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex. Mit dem dritten Anstieg in Folge auf 90,5 Punkte übertraf der Index die Prognosen. Dieser Wert deutet auf eine weitere Erholung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten hin. TUI und Lufthansa im SinkflugAuch heute ist BioNTech mit einem Plus von 5,7% in der Gunst der Anleger ganz vorne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...