Die Steinhoff-Aktie kann sich heute zum Start in die neue Woche um über 8% nach oben schrauben (aktueller Kurs: 0,05 Euro). Dennoch mussten (neben den Wirecard-Aktionären) auch die Steinhoff-Aktionäre aufgrund eines Bilanzskandals fast einen Totalverlust verbuchen - in der 3-Jahres-Betrachtung haben Anteilseigner des angeschlagenen Möbelbauers 99% an Wert verloren. In der...

