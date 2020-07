Der Bitcoin ist nach oben ausgebrochen. Schafft er den großen Widerstand bei 10.500 Dollar, könnte es einen Bullrun geben.Vor einer Woche wurde hier an dieser Stelle angekündigt, dass der Bitcoin in den nächsten Tagen aus seiner sehr engen Bandbreite ausbrechen wird. Das ist in der vergangenen Woche geschehen. Von Gerd Weger

Den vollständigen Artikel lesen ...