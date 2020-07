(shareribs.com) London 27.07.2020 - Der Goldpreis ist am Montag deutlich gestiegen und hat ein neues Rekordhoch erreicht. Ebenfalls kräftig im Plus liegt der Preis für Silber Der US-Dollar bewegt sich derweil weiter nach unten. Nachdem der Goldpreis in den meisten anderen wichtigen Währungen bereits Rekordhochs erreichte, war es am Montag nun auch beim US-Dollar soweit. Gold kostet so viel wie nie ...

