Die Aktie des Onlinegiganten Amazon hat zuletzt etwas an Wert verloren. Auf Euro-Basis konnte immerhin die wichtige 3.000 gehalten werden, wenn auch nur knapp. Mit Spannung werden die Q2-Zahlen erwartet, die der Konzern von Jeff Bezos am 30. Juli nach Handelsschluss in New York veröffentlichen wird. Die Frage ist, ob Amazon die hohen Erwartungen erfüllen kann. Amazon wird es müssen.Laut Daten von Bloomberg rechnen die Analysten mit einem bereinigten Gewinn von 4,77 Dollar pro Aktie. Das ist etwas ...

