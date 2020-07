Bei Moderna geht es Schlag auf Schlag. Am Sonntag erst die zweite Förderung von der BARDA, am Montag folgt prompt der Studienstart der Phase 3 mit dem mRNA-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 gegen Covid-19. Moderna will in die sogenannte COVE-Studie 30.000 Patienten einschließen. Vorbörslich legt die Aktie knapp zehn Prozent zu.Moderna initiiert die Studie zusammen mit der biomedizinischen US-Forschungs- und Entwicklungsbehörde (Biomedical Advanced Research and Development Authority, kurz BARDA) sowie ...

