Hannover (www.anleihencheck.de) - Ein Blick auf den Datenkalender lässt erkennen, dass es - neben der US-Notenbanksitzung - eine Woche vor allem der Bekanntgaben neuer BIP-Wachstumszahlen wird, so die Analysten der Nord LB.Für Deutschland und die USA stünden am Donnerstag, für Frankreich, Italien, Spanien und Euroland am Freitag die Wachstumswerte für das zweite Quartal an. Lange sei darüber diskutiert worden, wie katastrophal das abgelaufene Quartal im Zuge der Corona-Krise ausfallen dürfte, in den nächsten Tagen würden dazu erste Ergebnisse auf den Tisch gelegt. In Deutschland würden die Analysten von einem Wachstumseinbruch von -8,5% Q/Q ausgehen, die Jahresrate dürfte auf -10,4% fallen. Für die USA würden sie einen Rückgang um -30% Q/Q (ann.) erwarten, sodass die Jahresrate auf -8,7% zurückgehen sollte. ...

