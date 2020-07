Die Betreiberin der COMEX, der Rohstoffbörse für Edelmetalle, Kupfer und Aluminium, hat am 23.07.2020 in einer diesbezüglichen Mitteilung bekannt gegeben, dass sie die Margin-Anforderungen auf Silberkontrakte anhebt.Bei den COMEX 5000-Silver-Futures wurde mit Wirkung zum Handelsschluss am Freitag dem 24.07.2020 die "Maintenance Margin" um 12,5% erhöht. Damit steigt diese von zuvor 8.000 US-Dollar auf 9.000 US-Dollar je Kontrakt.Bildnachweis: © EMH Service GmbHDie "Initial Margin" wurde gleichzeitig von bisher 8.800 US-Dollar auf nunmehr 9.900 US-Dollar erhöht.

