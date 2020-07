=== *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 30. Kalenderwoche, Frankfurt 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H (10:00 Online-HV), Augsburg *** 08:00 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor 09:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1H, Berlin 10:00 DE/Baywa AG, Online-HV 10:30 DE/Deutsche Umwelthilfe, Zwischenbilanz zu ihren 40 Klagen auf "Saubere Luft", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Waltham *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook 14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Online-HV *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 96,0 zuvor: 98,1 *** 17:40 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris *** 22:03 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** 22:25 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris ===

