Die Social-Media-Gigant Facebook wird am kommenden Donnerstag seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentieren. DER AKTIONÄR zeigt auf, was Anleger zu erwarten haben und warum die Facebook-Aktie kaufenswert bleibt.Das erwarten die AnalystenFür das Q2 erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,22 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie soll bei 1,85 Dollar liegen. Facebook hat in den letzten sechs Quartalen ausnahmslos die Analystenerwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ...

